AZ na nederlaag tegen HNK Rijeka uitgeschakeld in Europa

RIJEKA - AZ is uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van trainer Pascal Jansen verloor onnodig met 2-1 bij HNK Rijeka en dat was onvoldoende om te overwinteren in Europa. Ivan Tomecak dompelde de Alkmaarders met een treffer in blessuretijd definitief in rouw.

Pro Shots / Niels Boersema

AZ bleek sterker in de openingsfase van de wedstrijd en dat resulteerde al snel in een kans voor Myron Boadu. Het lukte de spits echter niet om Rijeka-doelman Ivan Nevistic te verschalken. Nadat Bruno Martins Indi met een hoofdblessure al vroeg moest worden gewisseld, kwam de thuisploeg beter in de wedstrijd. De grootste kansen bleven desondanks voor AZ. Een schot van Jesper Karlsson werd gepareerd door Nevistic, terwijl het bij Boadu (kopbal) en Yukinari Sugawara aan scherpte voor het doel ontbrak. Toch was het Rijeka dat binnen vijf minuten na de onderbreking op voorsprong kwam. Pantelis Hatzidiakos verloor een duel op het middenveld en zag dat Luka Menalo in het vervolg uiterst koel bleef oog in oog met Marco Bizot: 1-0. Via Albert Gudmundsson, die speelde in de plaats van Dani de Wit, kreeg AZ een - naar het leek - niet te missen kans op de gelijkmaker. De IJslander stond vrij voor de keeper, maar schoot vanaf vijf meter voor het doel naast. Tekst gaat verder onder de tweet

Des te blijer zal Gudmundsson zijn geweest toen het amper twee minuten later alsnog 1-1 werd. Wijndal schoot vanaf buiten het strafschopgebied hard raak en zette AZ op gelijke hoogte met de Kroaten. Vanaf dat moment gingen de Alkmaarders op zoek naar de overwinning en dat leverde ruimte in de omschakeling op voor de thuisploeg. Franko Andrijasevic ondernam een poging met een kopbal, maar daar bracht hij Bizot niet mee in de war. Drama AZ wist niet veel grote kansen meer te creëeren en moest tien minuten voor tijd met tien man verder. Karlsson kreeg rood van scheidsrechter Sergey Karasev na gevaarlijk spel. Lange tijd leek het geen problemen op te leveren voor de ploeg van Jansen, maar in de blessuretijd kreeg AZ de deksel alsnog op de neus. Tomecak zorgde er met de beslissende 2-1 voor dat de Noord-Hollanders - ongeacht het resultaat bij Napoli - Real Sociedad - geen kans meer maakten om door te gaan in de Europa League. Opstelling Rijeka: Nevistic; Tomecak, Capan, Galovic, Smolcic, Stefulj; Andrijasevic, Halilovic, Loncar; Muric (Kulenovic/71), Menalo (Pavicic/71) Opstelling AZ: Bizot; Sugawara, Hatzidiakos, Martins Indi (Letschert/18), Wijndal; Midtsjø, Gudmundsson (Aboukhlal/71), Koopmeiners; Stengs, Boadu (Druijf/89), Karlsson