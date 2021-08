AZ haalt Deen Peter Vindahl Jensen als opvolger van keeper Marco Bizot

AZ heeft de selectie versterkt met keeper Peter Vindahl Jensen. De 23-jarige Deen komt over van FC Nordsjaelland en tekent een contract tot de zomer van 2025 in Alkmaar. AZ was op zoek naar een keeper nadat Marco Bizot deze zomer naar het Franse Brest vertrok.

Tegen RKC Waalwijk (1-0 verlies) verdedigde Hobie Verhulst het doel van AZ. Hoewel de oud-speler van FC Volendam de vacature Bizot naar tevredenheid invulde, had trainer Pascal Jansen aangegeven dat er sowieso nog een keeper zou worden aangetrokken.

Vindahl Jensen was bij zijn oude club, de nummer vijf van het vorig seizoen in Denemarken, een vaste waarde. Op de website van AZ zegt hij: "AZ is een grote club met ambities die mij aanspreken. Dit is een mooie en belangrijke stap in mijn carrière."

Volgens technisch directeur Max Huiberts haalt AZ met de bijna twee meter lange Deen een 'betrouwbare en stabiele doelman' binnen. "Hij past in de speelstijl van AZ en is een allround goede keeper, waarbij vooral de reflexen en uitstekende meevoetballende kwaliteiten opvallen."

Het is nog niet duidelijk wanneer Vindahl Jensen zijn debuut voor AZ kan maken.