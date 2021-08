Matig AZ begint competitie met nederlaag bij RKC Waalwijk

Het is niet de seizoenstart geworden die AZ voor ogen had. De uitwedstrijd in de eredivisie tegen RKC Waalwijk ging vanavond met 1-0 verloren. Michiel Kramer maakte aan het eind van de eerste helft het enige doelpunt.

Teleurstelling bij Martins Indi en Reijnders na de 1-0 van RKC - Pro Shots / Peter van Gogh

AZ-trainer Pascal Jansen koos ervoor om aanvoerder Teun Koopmeiners op de bank te laten beginnen. "Ik wil vandaag elf mensen op het veld hebben die met hun gedachten bij AZ zijn", zei hij tegen ESPN. Tijjani Reijnders nam zijn plaats op het middenveld in. Hij had het lastig tegen RKC, maar eiste wel een verdedigende hoofdrol voor zich op door een bal van de lijn te koppen. Aan de andere kant stichtte Albert Gudmundsson gevaar. Zijn diagonale schot ging rakelings naast. Doelpunt Kramer AZ scoorde ook twee keer in de eerste helft, via Zakaria Aboukhlal en Dani de Wit, maar beide keren ging het feest niet door vanwege buitenspel. Vlak voor rust sloeg de thuisploeg wel toe. Michiel Kramer was het eindstation van een snelle aanval. Op aangeven van Jurien Gaari scoorde de spits met een droge knal. In het tweede bedrijf bleek RKC-doelman Joel Pereira, die soms met kunst- en vliegwerk wist te redden, een sta-in-de-weg voor AZ. Zo wist hij te redden toen Aboukhlal en Vangelis Pavlidis alleen voor hem opdoken. De Griekse invaller maakte zijn officiële debuut voor de Alkmaarders en kreeg in het half uur dat hij meedeed meerdere kansen. Losse flodders Ook Koopmeiners viel in, net als Fredrik Midtsjø, Hakon Evjen en Ernest Poku. Met hen in het veld kreeg AZ wel meer druk op de tegenstander, maar tot een echt slotoffensief leidde dat niet. Pereira zag bijna iedere Alkmaarse mogelijkheid naast gaan. In de zes minuten blessuretijd kopte De Wit nog naast uit een hoekschop van Koopmeiners.

Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara, Letschert, Martins Indi, Oosting; Clasie (Midtsjø/74), Reijnders (Koopmeiners/60), De Wit; Aboukhlal (Evjen/74), Gudmundsson (Poku/80), Karlsson (Pavlidis/60) Over twee weken speelt AZ pas weer een competitieduel. In Friesland is sc Heerenveen dan de tegenstander.