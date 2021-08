AZ-trainer Pascal Jansen vindt het 'geweldig' dat de competitie weer begint

"Het was een lange voorbereiding, maar wel uitgekiend", zegt Jansen tegen AZ TV . "We hebben veel wedstrijden gespeeld en eigenlijk alles aangeraakt wat we wilden aanraken. Zaterdag gaat het om het echie."

"We moeten sowieso waken voor onderschatting. RKC heeft het afgelopen seizoen lastig gehad, maar het begint nu allemaal opnieuw. We zullen het weer moeten verdienen", geeft Jansen aan.

Tegenstander RKC Waalwijk

Bekende spelers bij RKC zijn Alexander Büttner, Iliass Bel Hassani en Michiel Kramer. Ook de trainer is een opvallende naam: Joseph Oosting. Hij is de vader van AZ-speler Thijs Oosting. "Ik heb Thijs niet gevraagd om wat los te krijgen bij zijn vader, want dan moet hij wisselgeld betalen bij zijn vader. Dat hebben we liever niet", lacht de trainer van AZ.

Oosting start in ieder geval tegen RKC, zo gaf Jansen aan. Owen Wijndal, normaal gesproken linksback bij AZ, is nog altijd geblesseerd. Verder wil hij geen namen prijsgeven. "Maar we hebben wel een fitte selectie. Dat is het mooie."

RKC Waalwijk - AZ begint zaterdag om 16.30 uur.