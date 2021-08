AZ met oefenzege op Torino klaar voor de eredivisie-start

AZ heeft de laatste oefenwedstrijd in de voorbereiding winnend afgesloten. De Alkmaarders wonnen in het eigen stadion met 2-1 van Torino dankzij een late treffer van Vangelis Pavlidis.

AZ moest het in de laatste wedstrijd in de voorbereiding doen zonder Marco Bizot en Myron Boadu, die hun transfer naar Frankrijk afrondden. De ploeg van Pascal Jansen begon ronduit dramatisch aan de wedstrijd, want na een minuut stond het al 0-1 voor de Italianen na een doelpunt van Pljaca.

Het doelpunt van Torino bracht het betere in AZ naar boven, want de Alkmaarders moesten op jacht. Via Yukinari Sugawara en Albert Gudmundsson was de ploeg al dichtbij en na een kwartier spelen bracht Jesper Karlsson de score in evenwicht: 1-1. Gudmundsson raakte enkele minuten later nog de paal.

Bekijk hieronder de reactie van Pascal Jansen na afloop en bovenaan in het bericht de doelpunten. Tekst loopt door onder de video.