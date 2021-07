Eerste thuisduel AZ verplaatst vanwege Europese voorrondes

De wedstrijd tussen AZ en Fortuna Sittard wordt verplaatst naar 1 of 2 december. De eerste thuiswedstrijd van de Alkmaarders stond aanvankelijk gepland op zondag 22 augustus, maar wordt op verzoek van AZ uitgesteld.

AZ speelt op 19 en 26 augustus play-offs voor de Europa League. "Om daar volledig op te kunnen focussen, vroeg AZ uitstel aan van het duel met Fortuna dat ertussenin zou vallen", zegt de club op de website. "De KNVB heeft dat verzoek gehonoreerd. Of AZ op 1 of 2 december tegen Fortuna speelt, wordt uiterlijk begin september bekend."

De eerste competitiewedstrijd van AZ staat gepland op zaterdag 14 augustus met een uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk. Daarna volgt opnieuw een uitduel, dan met sc Heerenveen. Na de interlandperiode staat dan pas de eerste thuiswedstrijd voor AZ op het programma. Zaterdag 11 september is PSV dan de tegenstander.

Het is nog niet bekend tegen welke club AZ in actie komt in de voorrondes van de Europa League.