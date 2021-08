Verstoort de zandhagedis de Dutch Grand Prix in Zandvoort? Rechter doet vandaag uitspraak

De rechter doet vandaag uitspraak in de zaak die is aangespannen door milieuorganisaties tegen de verbouwing van het circuit van Zandvoort voor de Formule 1. De provincie had toestemming gegeven om het leefgebied van enkele beschermde diersoorten hiervoor te verstoren, maar de milieuclubs zijn het daar niet mee eens.

NH Nieuws

Met de komst van de Formule 1 naar Zandvoort moest er flink worden verbouwd aan het parcours midden in de duinen. Zo zijn er onder meer tijdelijke tribunes geplaatst voor de ruim 100.000 bezoekers die dagelijks de races zullen bezoeken. Voor de werkzaamheden heeft het circuit toestemming gekregen van de provincie. Toch stellen Stichting Duinbehoud en Rust bij de Kust dat de bouw niet had mogen doorgaan. Volgens hen zijn grote leef- en voortplantingsgebieden van de beschermde zandhagedis en rugstreeppad voorgoed verwoest. De directie van het circuit zei eerder tegen NH Nieuws er juist alles aan te hebben gedaan om de dieren te beschermen. Zo zijn er diertjes weggevangen, amfibieschermen geplaatst en de schade zou zeer beperkt zijn gebleven. Circuit kreeg gelijk De rechter stelde in de eerdere rechtszaak het circuit en de provincie in het gelijk. Die concludeerde dat de schade voor de beschermde soorten beperkt bleef tot zo’n twee hectare van hun leefgebied. De natuurclubs zien dat anders en gingen in hoger beroep. De rechter zal vandaag opnieuw beslissen of de ontheffing voor de werkzaamheden rechtmatig is verleend. Mocht de rechter de milieuclubs in het gelijk stellen, dan kunnen er mogelijk minder tribunes opgesteld worden. De uitkomst lees je uiteraard bij NH Nieuws.

Stikstof en persconferentie Er dient ook nog een tweede rechtszaak tussen de natuurverenigingen, de provincie en het circuit. Deze gaat over de stikstofuitstoot rond het Formule 1-evenement. Eerder deze maand stelde de rechter dat hiervoor meer onderzoek nodig is en dat deze uitspraak ná de races op 3, 4 en 5 september zal volgen. Morgen volgt overigens nog een spannend moment voor Formule 1-liefhebbers. De organisatie van de Dutch Grand prix heeft namelijk goede hoop dat de Formule 1 door kan gaan met volle tribunes, maar dat is afhankelijk van welke boodschap premier Rutte vrijdagavond heeft tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Deze is om 19.00 uur en dan wordt zeer waarschijnlijk duidelijk of het evenement definitief kan doorgaan en in welke vorm.