Teleurgestelde milieuclubs blijven strijden voor zandhagedis en rugstreeppad bij circuit Zandvoort

ZANDVOORT - Natuur- en milieuorganisaties als Stichting Duinbehoud en Rust bij de Kust zijn teleurgesteld dat de rechter de werkzaamheden rond het circuit van Zandvoort laat doorgaan.

De organisaties vinden dat die werkzaamheden te veel schade veroorzaken in de leefgebieden van de rugstreeppad en de zandhagedis, twee beschermde diersoorten. De provincie Noord-Holland verleende daar in augustus een ontheffing voor en die is op rechtmatige gronden afgegeven, zo oordeelde de rechter vandaag.

Marc Janssen van Stichting Duinbehoud is teleurgesteld, maar blijft strijdbaar. "Blijkbaar vindt de rechter het beschadigen van de leefgebieden van de zandhagedis en de rugstreeppad van minder groot belang dan de Formule 1. We gaan via een bodemprocedure alsnog aantonen dat dit niet een éénmalige verstoring is, maar dat er de komende jaren helemaal niets meer van de leefgebieden overblijft. We vrezen dat het circuit het hele duingebied zal platschuiven."



De rechter oordeelde dat het verlies van twee hectare aan leefgebied van de twee soorten te overzien is. Karel van Broekhoven van Rust bij de Kust stoort zich daar enorm aan. "Dat is een zeer kwalijke opstelling van de rechter, maar ook zeer goed aanvechtbaar. De rechter stelt ook dat als er toch nog padden of hagedissen door de werkzaamheden doodgaan, dat we dat kunnen aanvechten. Maar hoe moeten we dat dan controleren? Niemand kan het circuit op, het is helemaal afgesloten."

Grote maatschappelijke belang

Om in de leefgebieden te kunnen graven, moest het circuit kunnen aantonen dat er een 'dwingende reden van groot openbaar belang' was. De rechter vindt dat het circuit het belang van de werkzaamheden voldoende heeft aangetoond. Directeur Robert van Overdijk van Circuit Zandvoort legde tijdens de inhoudelijke behandeling uit hoe hij dat ziet:



De natuurverenigingen vinden dat er helemaal geen 'dwingende redenen van groot openbaar belang' zijn. Zij zeggen dat het evenement niets anders dan een commerciëel doel dient. "Absurd dat de rechter het zo ziet", aldus Van Broekhoven.

Komende vrijdag staan de partijen opnieuw voor de rechter. Dan gaat het over de vergunning die vorige week is afgegeven door de provincie aan het circuit en dan zal de discussie vooral over de uitstoot van stikstof gaan.