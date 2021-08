Dylan Groenewegen pakt winst in eerste rit Ronde van Denemarken

Dylan Groenewegen heeft dinsdag de eerste rit van de Ronde van Denemarken gewonnen. De 28-jarige Amsterdammer toonde zijn klasse in de massasprint, waar hij zijn concurrenten ver achter zich liet.

De Brit Mark Cavendish kwam als tweede over de finish met meer dan een fietslengte verschil op Groenwegen. De Italiaan Giacomo Nizzolo kwam als derde over de finish. Zaandammer Cees Bol eindigde ook de in de top-10.

Voor Groenewegen betekende het zijn derde overwinning van het seizoen. Eind vorige maand won hij twee etappes in de Ronde van Wallonië.

De Ronde van Denemarken telt vijf etappes en duurt tot en met zaterdag. De rittenkoers maakt deel uit van de ProSeries, het niveau onder de WorldTour.