Dylan Groenewegen houdt het voor gezien in de Giro d'Italia

Dylan Groenewegen stapt af in de Giro d'Italia. De 27-jarige Amsterdammer maakte zijn rentree in de Ronde van Italië. Hij kon zijn rentree niet bekronen met een ritzege.

In de vier massasprints die de Giro tot dusver kende, zat Groenewegen vier keer in de top tien. In vier massasprints kwam hij tot een vierde, achtste, zevende en tiende plaats.

"Ik heb genoten van het wedstrijdgevoel en van de besprekingen", schrijft Groenewegen op Twitter. "Het gevoel wat ik nodig heb om te winnen is terug en ik zal me gaan voorbereiden op de volgende doelen."

De slotweek is niet meer uitdagend voor de sprinters en gisteren bleek ook dat Groenewegen niet meer mee kon in de sprint. Daardoor werd hij tiende op ruime afstand van winnaar Giacomo Nizzolo.