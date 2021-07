Tweede etappezege Dylan Groenewegen in Ronde van Wallonië

De Noord-Hollandse Groenewegen versloeg de Italiaan Giacomo Nizzolo en Fernando Gaviria uit Colombia in een pelotonsprint. Ondanks zijn zege blijft de Amerikaan Quinn Simmons leider in het algemeen klassement. Morgen staat de laatste etappe op het programma.

De eerste zeges na de lange schorsing van Groenewegen zijn dus een feit. Eind 2020 werd hij voor negen maanden geschorst voor zijn aandeel in de zware valpartij van Jakobsen in de openingsrit van de Ronde van Polen. Groenewegen drukte tijdens de massasprint zijn landgenoot op hoge snelheid de dranghekken in. Jakobsen raakte daarbij zwaar geblesseerd en vocht in het ziekenhuis voor zijn leven.

Bekijk hieronder hoe Groenewegen naar de zege sprintte.