Dylan Groenewegen en Niki Terpstra net buiten de top-10 op NK wielrennen

Groenewegen zat enige tijd in de kopgroep, maar werd een aantal rondes voor de finish achterhaald. De Amsterdammer, die niet tot de favorieten werd bestempeld, vanwege het heuvelachtige parcours, eindigde als elfde. Niki Terpstra werd dertiende op de VAM-berg in Drenthe. Ramon Sinkeldam kwam als 23ste over de finish.

Nils Eekhoff, die als een van de outsiders voor de titel gold, moest tijdens de wedstrijd opgeven. Topfavorieten Mathieu van der Poel en Tom Dumoulin haalden de eindstreep ook niet. Ook Julius van den Berg moest voortijdig opgeven.