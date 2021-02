Niki Terpstra klaar voor wielerseizoen na zware val: "Streep eronder"

BELLEGARDE - Voor veel wielrenners begint woensdag het wielerseizoen met de Ster van Bessèges. Normaal gesproken geen sterk bezette koers in Frankrijk, maar vanwege de onzekere wielerkalender staan er behoorlijk wat grote namen aan de start. Zo ook Niki Terpstra, die helemaal hersteld is van zijn zware valpartij vorig jaar.

"Ik zou hier toevallig sowieso starten. Normaal is dit een kleine koers, maar nu is er wel een topbezetting. Iedereen zal gemotiveerd zijn", laat Terpstra weten aan de NOS, doelend op onder andere Egan Bernal, Vincenzo Nibali, Bauke Mollema, Geraint Thomas en Greg van Avermaet.

"In april wil ik goed zijn, maar ik zie hier ook wel kansjes. De laatste rit voor de afsluitende tijdrit is behoorlijk lastig bijvoorbeeld." In april staan de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix op de planning. Beide klassiekers wist Terpstra al op zijn naam te schrijven.

Goede winter gehad

Van zijn heftige val in juni op de Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is Terpstra volledig hersteld. "Daar staat een streep onder. Ik heb een goede winter gehad, we hadden wel wat mazzel met het weer in Nederland. Zondag heb ik nog lekker getraind met Laurens ten Dam. Ik voel me goed."

De Ster van Bessèges is een vijfdaagse rittenkoers en duurt tot en met zondag.