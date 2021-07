Zomerschool in Hoorn: in de zomervakantie in de boeken om achterstanden in te halen

Scholen krijgen extra geld om leerachterstanden door corona weer in te halen. Dat wordt door scholenstichting Penta - met twaalf basisscholen in Hoorn en omgeving - gebruikt voor een zomerschool. In de lokalen van groep 1 tot en met groep 8 zitten momenteel weer leerlingen. Docenten ruilen drie weken van hun zomervakantie in en staan voor de klas om de lesstof van afgelopen jaar te herhalen.

Basisschoolkoepel Penta, met twaalf basisscholen in en rondom Hoorn, gebruikt het geld onder andere om een zomerschool op te zetten. Dat doen ze voor het eerst en startte op 26 juli. Drie weken lang komen vanuit verschillende scholen van Penta leerlingen naar basisschool Het Kompas in de Hoornse wijk Huesmolen.

Scholen krijgen extra geld om leervertragingen door corona aan te pakken. Daarvoor is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) in het leven geroepen. In deze pot zit 8,5 miljard euro, dat bedoeld is voor basisschool tot universiteit.

Bij ouders was genoeg animo om hun kind op te geven voor de zomerschool, vertelt docent Anouk Ossen. "We hebben geprobeerd om maximaal twaalf kinderen in de groep te houden om juist die individuele aandacht te kunnen geven. Zeker bij de lagere groepen zijn we gaan uitbreiden en is het niet bij één groep gebleven."

Herhaling van de lesstof

De klaslokalen van groep één tot en met de achtste groepers zijn gevuld met zeker tien leerlingen. Ze krijgen een herhaling van de lesstof die ze afgelopen jaar hebben gehad. Leerlingen die extra begeleiding nodig hebben kunnen aanschuiven bij een onderwijsassistent. "Deze onderwijsassistent kan met een klein groepje of individuele leerling ingaan op specifieke problemen."

De lessen bij docent Anne Keller (groep 3) bestaan uit 'spelletjes, taal en rekenen'. "Je probeert dan te kijken waar hun moeilijkheden liggen", vertelt Keller. "Zodat je kunt zeggen waar meer aandacht op moet. Sommige kinderen schrijven bijvoorbeeld de cijfers verkeerd om. Daar gaan we de komende dagen aandacht aan besteden."

'Voldoende docenten'

De docenten geven doorgaans niet allemaal les op Het Kompas. Zo staat Anne Keller normaal gesproken voor een klas met middelbare scholieren. "Na een week vakantie zag ik dit voorbij komen en dacht ik 'leuk, een heel andere doelgroep maar dit is leuk om te doen'." Ze heeft het ervoor over om drie weken vakantie in te leveren. "Woensdag zijn we vrij, dat is lekker dan heb je het vakantie gevoel. Dan ben je weer opgeladen."

En het is voor leerlingen ook niet alleen maar bikkelen in de boeken. Het middagprogramma bestaat vooral uit activiteiten. Keller: "Dat vindt iedereen natuurlijk leuk, want er is contact met veel verschillende kinderen; het is niet hun eigen klas namelijk." Zo vertrok er vanmiddag een bus vol scholieren naar de bibliotheek in de buurt en komen er 's middags regelmatig gastdocenten langs. De zomerschool duurt en met vrijdag 13 augustus.