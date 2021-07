Hoorn biedt meer getroffen jongeren gratis kermismunten aan

Vanwege corona wordt de kermis dit jaar opnieuw georganiseerd op het Pelmolendpad. Daar kan het aantal bezoekers beter gemonitord kan worden, en ook de anderhalve meter afstand beter worden gehandhaafd. Evengoed zijn er nog wel zestig attracties te vinden. Of Lappendag, op 16 augustus, wel doorgaat is nog onduidelijk. Daarover moet nog een besluit worden genomen.

Inwoners die een uitkering via Werksaam ontvangen, krijgen de vijf munten automatisch toegestuurd. Gezinnen met een laag inkomen kunnen die hier aanvragen . Dat geldt ook voor mensen die gebruik maken van een coronaregeling om inkomsten tijdelijk aan te vullen (Tozo of TONK). En nu dus ook slachtoffers van de toeslagenaffaire. Eerder deze maand bleek dat om 150 gevallen te gaan.

Met deze munten kunnen ook jongeren die het niet kunnen betalen een bezoek brengen aan de Hoornse kermis tussen 7 en 15 augustus. "Alle kinderen in Hoorn moeten kunnen genieten van de kermis. Ook als er binnen het gezin minder geld is voor dit soort leuke extraatjes. Geen enkel kind moet het gevoel hebben dat de kermis onbereikbaar is. Iedereen hoort erbij, juist bij leuke dingen in onze stad", aldus wethouder Kholoud Al Mobayed.

