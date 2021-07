Forse achterstand bij leerlingen, maar misschien juist minder zomerscholen

De zomerschool in Velsen is geen uitzondering. Ook in Amsterdam en Zaanstreek-Waterland kunnen de kinderen deze zomer op een zomerschool terecht. Voor kinderen uit West-Friesland startte scholenstichting Penta, met twaalf basisscholen in Hoorn en omgeving, dit jaar voor het eerst met een zomerschool middels het geld vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Toch zijn er door de gehele provincie toch scholen die wel hebben besloten een zomerprogramma aan te bieden om wat te doen aan de leerachterstanden. Bijvoorbeeld in Velsen. Daar proberen zij spelenderwijs de achterstand van leerlingen in te halen. In totaal worden daar op verschillende scholen gedurende drie weken 150 leerlingen bijgespijkerd in rekenen en taal.

Ook wordt volgens haar, met name in het voortgezet onderwijs, veel met externe instanties gewerkt die bijvoorbeeld na schooltijd huiswerkbegeleiding aanbieden, examentraining of extra aanvullende instructies geven. Ook de VO-raad en de PO-raad zien een soortgelijke trend. "De coronaperiode heeft veel van het onderwijspersoneel en de leerlingen gevraagd. Ze zijn nu aan vakantie toe", geeft de woordvoerder van de VO-raad als mogelijke verklaring.

Scholen hebben volgens Melanie Ehren, directeur van onderzoeksinstituut LEARN! in het tweede gedeelte van de subsidieaanvraag vooral geld aangevraagd voor onder meer de inzet van extra assistentie in de klas om de leerkracht vrij te spelen om met kleine groepjes leerlingen te werken en aanvullende instructie te geven.

Zomerscholen konden onder meer met dit geld worden gefinancierd, maar ook gemeenten sprongen volgens de woordvoerder van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap financieel bij om zomerscholen te starten.

Volgens professor Martijn Meeter, verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam lopen veel leerlingen de achterstand wel in, maar kunnen een aantal de aansluiting met de klas kwijtraken of mogelijk lager instromen in het voortgezet onderwijs.

Effectiviteit zomerscholen

Of het een gemis is dat scholen dit jaar eerder voor bijspijkeren tijdens het schooljaar lijken te kiezen, hangt volgens de deskundigen van diverse factoren af. Zo laat Meeter weten: "De zomerschool moet daarvoor wel goed aansluiten bij wat er tijdens het schooljaar werd gedaan en waar de leerling achterstand in had."

Volgens Ehren ligt in het vinden van die aansluiting een behoorlijke uitdaging. Verder zegt zij dat het lastig is om de doelgroep, met name leerlingen uit achterstandsmilieus, deel te laten nemen. Ook hebben zomerscholen volgens haar soms weinig effect omdat de eigen leraar niet altijd aanwezig is. De bovengenoemde uitdagingen zijn er volgens de directeur van LEARN! minder als de ondersteuning binnen het schooljaar wordt aangeboden.

Voor de groepen in West-Friesland staat voor een aantal leerlingen een bekend gezicht voor de klas. Die docenten leveren drie weken van hun vakantie in. Voor de rest van de leerlingen proberen zij volgens docent Anne Keller goed te kijken waar de moeilijkheden liggen. "Sommige kinderen schrijven bijvoorbeeld de cijfers verkeerd om. Daar gaan we de komende dagen aandacht aan besteden."