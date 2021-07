Zomerschool in Velsen: "Kinderen lopen spelenderwijs hun achterstand in"

Er staan veel minder fietsen dan op 'normale' schooldagen en in het speelkwartier klinkt er nauwelijks herrie vanaf het schoolplein. Toch wordt er wel degelijk lesgegeven op De Plataan in Velsen-Noord. Het is één van de basisscholen in Velsen waar zomerschool wordt gegeven.

Een stuk of 150 leerlingen op verschillende scholen worden drie weken lang bijgespijkerd in rekenen en taal, van wie zo'n 25 op De Plataan. De kinderen gaan ook op excursie met een boswachter of werken aan een musical. Doel: de achterstand met hun mede-leerlingen verkleinen of zelfs geheel wegwerken. "In deze contreien zijn best veel kinderen met een achterstand", zegt projectleider Caroline Leclercq. "De ouders zijn niet in de gelegenheid hun kinderen op kamp te sturen of vrij te nemen. Dus is dit een geweldige oplossing."