Bloemendaalse jongeren helpen jonge statushouders met taalles op zomerschool

BLOEMENDAAL - Over twee weken gaan de scholen weer open, maar in de gemeente Bloemendaal wordt al druk lesgegeven. Voor de eerste keer is er een 'zomerschool' opgestart, bedoeld om jonge statushouders in de regio te helpen met Nederlandse taalles. En dat wordt allemaal gedaan door een grote groep vrijwilligers, onder wie veel Bloemendaalse jongeren.

De Zomerschool is een samenwerking tussen Welzijn Bloemendaal en de gemeente. De school is vier weken geopend en de lessen zijn op maandag en woensdag. NH Nieuws is woensdagochtend bij de zomerschool te gast, in een voormalig schoolgebouw in Bennebroek. De wijkagent van Bloemendaal is daar vandaag uitgenodigd om een gastles te geven.

De 'klassen' zijn verdeeld in twee leeftijdsgroepen. De 11-jarige Betty zit in de groep met de jongste statushouders. Ze is geboren in Eritrea en is nu ruim vijf jaar in Nederland. "Ik vind het het heel leuk, want je kunt hier veel leren en je taal verbeteren." In de ochtend luistert ze aandachtig naar de verhalen van de wijkagent. Na een korte pauze brengt ze met haar groep een bezoek aan de katholieke kerk in Bennebroek.

Nederlandse taal onderhouden

Ook Valentina is woensdag op de zomerschool aanwezig. Ze begeleidt, met andere Bloemendaalse jongeren, de groep van Betty. Ze zorgt dat iedereen bij de les blijft en als er vragen of zorgen zijn, dan biedt ze een luisterend oor. "Het leek me leuk om iets voor iemand anders te kunnen betekenen en zelf ook wat ervaring op te doen met lesgeven. We geven geen spellinglessen, maar proberen ze op andere manieren bezig te laten zijn met de Nederlandse taal. Thuis spreken deze kinderen namelijk vaak geen Nederlands met hun ouders."

En dat is één van de hoofddoelen van de zomerschool. De Nederlandse taal onderhouden in de maanden dat het onderwijs stilligt én contact maken met de jongeren uit de regio. Overigens werken er niet alleen maar jongeren als vrijwilliger op de zomerschool. "We hadden ruim vijftig aanmeldingen om hier als vrijwilliger aan de slag te gaan, er zijn er uiteindelijk negentien geselecteerd. De veertien jonge statushouders komen uit Eritrea, Syrië en een enkeling uit Turkije", aldus jongerenwerker Gerrit Willems, die de zomerschool coördineert.

'Voor het eerst naar het strand'

Het gaat op de zomerschool dus om samen Nederlands spreken en samen leuke activiteiten ondernemen. "We zijn naar het strand van Bloemendaal geweest en de duinen. De helft van de kinderen was daar nog nooit geweest, terwijl het natuurlijk zo dichtbij huis ligt", aldus Willems. De activiteiten zijn door de vrijwilligers zelf bedacht. "Met het geld dat we voor dit project van de overheid hebben gekregen, proberen we ook de lokale ondernemers te ondersteunen. Zo gaan we bijvoorbeeld als afsluiter koken bij kookstudio Roosmarijn in Bloemendaal."

Betty vindt het niet erg dat ze een paar vakantiedagen op school doorbrengt. "Ik vind het juist leuk om te leren." Ook Valentina levert graag een paar vrije dagen in om op de zomerschool te kunnen werken. Ze studeert in Amsterdam, maar slaapt nu bij haar ouders. De zomerschool geeft haar voldoening. "De leerlingen zijn allemaal erg enthousiast en willen allemaal heel graag. Ik vind ook dat ze best wat meer erkenning mogen krijgen. Ze worden vaak 'weggestopt' in een AZC en dan is daar misschien wel een hulpverlener aanwezig, maar dan wordt er niet echt moeite gedaan om ze te integreren. Hier worden ze nu meer zichtbaar en durven ze ook meer contact te maken, dat vind ik heel bijzonder."