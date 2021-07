Zaanse Zomerschool start met een 'olympische vlam'

De Zaanse Zomerschool is weer van start gegaan. Veertig leerkrachten en onderwijsassistenten staan dagelijks klaar om de kinderen les te geven. Het was wethouder Natasja Groothuismink die, met het ontsteken van het olympisch vuur, de zomerschool voor geopend verklaarde.

Ook dit jaar ziet de Zaanse Zomerschool er anders uit. Door de coronacrisis moesten de plannen worden bijgesteld. Het doel van de Zomerschool is en blijft leerlingen de kans te bieden om de leerstof van het afgelopen schooljaar te onderhouden, weggezakte kennis op te halen en zo een aanvulling te leveren op de al aangeleerde leerstof.

De nadruk ligt op het onderhoud van de taalvaardigheid. Hier hebben dit jaar veel meer leerlingen dan normaal behoefte aan. Daarom heeft het Rijk extra geld beschikbaar gesteld om de Zomerschool uit te breiden. Er is in Zaandam een extra locatie én in Krommenie zijn extra groepen gemaakt. In totaal kunnen er 500 leerlingen geplaatst worden.



Vorig jaar maakte NH Nieuws een reportage over de Zaanse Zomerschool. Dit fragment is hieronder te bekijken.

Tekst loopt door onder video.