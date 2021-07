Opnieuw inbraak bij BMX-club Stede Broec: "Duizenden euro's schade"

"Een complete puinbak was het", zegt penningmeester Niels Huisman van BMX-club Stede Broec. Afgelopen weekend is er ingebroken in hun clubhuis. Naast gestolen spullen en de ravage binnen, is er ook van de buitenkant van 'het boetje' (clubhuis) weinig meer over. Betrokken leden zijn een geldinzamelingsactie gestart, want de club moet het bedrag zelf ophoesten.

Planken zijn losgetrokken, een grote plaat met beschilderingen is van de muur gerukt en op meerdere plekken op het dak is de dakbedekking stuk gemaakt. Alle helmen die er lagen zijn gejat, en ook alle nieuwe apparatuur als het koffiezetapparaat en de waterkoker zijn verdwenen. Zelfs de drankopslag - nota bene over datum - werd geheel meegenomen maar uiteindelijk in een koelbox in de bosjes teruggevonden. De koevoet waarmee is ingebroken, lag nog voor de deur.

"Het is gewoon heel jammer dit. We zitten hier met bijna allemaal acht tot tienjarige jongens, en dan krijgen we dit. Voor die leeftijd is het best schokkend", zegt de 16-jarige Nelson die kortgeleden bij de club lid is geworden. De club heeft het vermoeden dat de ravage is aangericht door hangjongeren die 's avonds in het park zijn. Ze krijgen vaker signalen uit de buurt dat er overlast is en maakten daar zelf ook al meerdere keren melding van.

Container

Het is niet de eerste keer dat er bij de BMX-club is ingebroken. Twee jaar geleden stonden de fietsen nog in het clubhuis opgeslagen, die werden toen allemaal gestolen. Daarom besloot de club om afgelopen zomer een zeecontainer op het terrein neer te zetten, die direct onderdeel zou uitmaken van de nieuwe BMX-baan. Niels: "Daar hebben we nu de fietsen staan, de container is gelukkig heel gebleven."

Een extra slot op de deur of alarmsysteem, zien ze niet direct als oplossing. "Als je wil, kom je toch wel binnen. Misschien is camerabeveiliging een optie, maar dat loopt weer hoog in de kosten", redeneert Huisman.

Nostalgie

Betrokken leden zijn een inzamelactie gestart om de schade aan het clubhuis te herstellen. Want naast de financiële gevolgen, is het 'boetje' ook van emotionele waarde. "Het is nostalgie, het staat hier al sinds de jaren tachtig toen de eerste fietscrossbaan hier zat", legt Niels uit. "Als het te vaak voor gaat komen, moeten we misschien ook maar een container er neerzetten. Dat zou kunnen."