Omgevingsdienst tikt Tata Steel op de vingers na lozen zware stoffen in riool

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft Tata Steel op de vingers getikt voor het lozen van giftige stoffen in het riool. Uit een controle is gebleken dat onder meer hoge concentraties kwik, lood en nikkel via de fabrieken indirect in het gemeentelijke riool zijn beland.

Volgens de Omgevingsdienst gaat het om zogenoemde hoogovengascondensaat. Daar zitten zware stoffen in als lood en nikkel. Via het bedrijfsriool zijn de stoffen in het gemeentelijke riool beland.

De Omgevingsdienst zegt dat er geen gevaar is voor de veiligheid en de gezondheid van de omgeving. De giftige stoffen zijn geloosd in rioolwater dat nog niet is gezuiverd via de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Pas na die zuivering wordt het water geloosd op het oppervlaktewater.

Dwangsom

Toch moet Tata Steel het lozen van dit soort giftige stoffen zo veel mogelijk voorkomen, stelt de Omgevingsdienst. Daarom hangt de staalfabriek bij IJmuiden een boete van minimaal 20.000 euro boven het hoofd, als het bedrijf niet binnen vier weken de problemen heeft opgelost.

Tata Steel heeft bij de Omgevingsdienst bezwaar gemaakt tegen een deel van de aanklacht. Voor het lozen van kwik in het rioolwater zou de fabriek naar eigen zeggen namelijk een vergunning hebben. Maar de Omgevingsdienst zegt daar niet in mee te gaan. Die vergunning geldt alleen voor de stof cyanide, niet voor kwik en andere zogenoemde zware stoffen.