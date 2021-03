Omgevingsdienst tikt Tata Steel op de vingers: illegaal lozen van kwik in riool

VELSEN - Tata Steel loost kwik in het riool van de gemeente Velsen zonder dat het daarvoor een vergunning heeft. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft de staalfabrikant in een waarschuwingsbrief laten weten dat Tata Steel binnen een week maatregelen moet nemen.

De Omgevingsdienst, die namens de provincie de vergunningen verstrekt en toezicht houdt, heeft Tata Steel in 2019 om een overzicht van zogenoemde zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) gevraagd die het staalconcern in het riool loost. Die heeft Tata Steel verstrekt, maar de Omgevingsdienst vindt dat de gegevens onvoldoende informatie bevatten. Uit de wél verstrekte informatie blijkt volgens de Omgevingsdienst dat Tata Steel zonder vergunning kwik loost.

Indirecte lozing

Tata Steel zegt dat het Omgevingsdienst heeft geïnformeerd over hoe de vork in de steel zit. Volgens de staalfabriek heeft het bedrijf wél een vergunning. Het zou gaan om een indirecte lozing op het riool vanuit de elektriciteitscentrale Vattenfall.

Tata Steel in een reactie: "In de oorspronkelijke vergunningsaanvraag uit 2001 wordt de lozing van kwik vermeld. Dit heeft betrekking op een vergunde indirecte lozing waarbij gascondensaat afkomstig uit de Hoogovengasleiding wordt afgevoerd via een openbaar rioolstelsel van de gemeente Velsen naar de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie) van Velsen."

Het hoogovencondensaat zou na de lozing op het openbaar riool nog door de zuiveringsinstallatie gaan alvorens het in het oppervlaktewater wordt geloosd. "Bij de gerapporteerde concentratie kwik in het water is geen rekening gehouden met de zuivering die vóór lozing op het oppervlaktewater plaatsvindt bij de RWZI Velsen en is gerekend met de concentratie in het water vóórdat het gezuiverd is. RWZI Velsen draagt zorg voor de lozing op het oppervlaktewater", aldus Tata Steel