Tata voldoet volgens provincie aan vergunning, IJmondig laat het er niet bij zitten

Het hele terrein van Tata Steel voldoet toch aan de omgevingsvergunning, oordeelde een onafhankelijke hoorcommissie van de provincie gisteravond. De provincie neemt dat oordeel over. Volgens de Stichting IJmondig was een ISO-certificaat binnen de vergunning niet toereikend. Dat had volgens de stichting zelfs sluiting van Tata kunnen betekenen, maar de commissie ging niet in mee in die redenering. IJmondig is nog niet klaar met de kwestie.

Erik H. Baalbergen

Het probleem was dat in de beschrijving van de omvang van het ISO-certificaat ‘de productie van ruw ijzer’ wel stond in de versie van voor 2016, maar in de huidige versie niet meer. Dus is de uitstoot die bij die productie hoort illegaal, vond IJmondig. Tata Steel en de Omgevingsdienst waren het hier niet mee eens: in de aanvullende pagina's stond die productie wél beschreven. Nu heeft de provincie de zaak dus in het voordeel van Tata beslecht.

Over een andere boeg Gedeputeerde Jeroen Olthof noemt het op de website van de provincie "goed dat de verwarring over het certificaat nu uit de wereld is." Stichting IJmondig liet eerder al weten rekening te houden met deze beslissing, en het over een andere boeg te gooien. Zakenman Jan de Jong, die vorige maand tijdens de zitting namens de stichting sprak, zei toen daarover: "Ik stel binaire vragen. Klopt de certificering? Zo nee, dan moet de Omgevingsdienst handhaven. Zo ja, dan heb ik mijn vraagtekens bij hoe een heel oude en deels niet-werkende kooksfabriek een ISO-certificaat heeft kunnen krijgen." Olthof blijft diplomatiek:"Ik deel de mening van Stichting IJmondig dat de leefomgeving in de IJmond gezonder en schoner moet worden. Ons besluit neemt niet weg dat we voortdurend alert zijn en blijven of Tata zich aan haar vergunningen houdt. Daarnaast scherpen we de vergunningen daar waar mogelijk aan en stimuleren we Tata Steel om te blijven investeren in schonere productieprocessen.”

