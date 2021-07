Jama A. langer in voorarrest voor mogelijke betrokkenheid bij doden man in Nibbixwoud

Jama A. (33) blijft nog zeker drie maanden in voorarrest. Dat heeft de rechter besloten, zo werd vandaag bekend. Hij wordt er onder meer van verdacht zijn vriend Dimitri te hebben gedood, augustus vorig jaar.

De advocaat van A. deed nog wel een verzoek om hem op vrije voeten te krijgen in afwachting van de inhoudelijke behandeling. Maar aangezien de aanklacht verder is uitgebreid met ook andere misdrijven, leek dat ijdele hoop. Wel kondigde de advocaat aan de volgende zittingen met een uitgebreider pleidooi te komen om zijn cliënt op vrije voeten te krijgen. Dan zit hij ook al ruim een jaar vast.

A. zou na een avond stappen zijn vriend Dimitri hebben geslagen en zijn keel hebben dichtgeknepen. Vervolgens zou hij het slachtoffer met scootmobiel en al in een sloot in Nibbixwoud hebben geduwd, waar hij op 9 augustus van het vorig jaar dood werd gevonden.

In deze zaak gaat het Nederlands Forensisch Instituut nog eens de telefoon van A. uitgebreid onderzoeken. Ook worden nog eens vijf getuigen gehoord. Bovendien gaan alle partijen binnenkort kijken naar camerabeelden waarop de mishandeling te zien zou zijn. Dat gebeurt bij de politie waar ze speciale schermen hebben, waarop de beelden in de best mogelijke kwaliteit te zien zijn.

A. wordt van meer zaken verdacht

Het is volgens het Openbaar Ministerie niet het enige wat Jama A. op zijn kerfstok heeft. Zo wordt hij verdacht van het telen van 275 hennepplanten in Nibbixwoud en het bezit van 400 gram amfetamine. En ook van de gewelddadige inbraak vorig jaar juli in Nibbixwoud. Daarbij werd de toen 87-jarige bewoner Joop bedreigd met een schroevendraaier en door de woning gesleept.

Het slachtoffer raakte daarbij lichtgewond, en heeft er emotioneel nog steeds last van zo liet hij eerder aan NH Nieuws weten. "Dat blijft toch hangen en slijt maar moeilijk. Soms slaap ik goed, maar vaak zie ik elk nachtelijk uur voorbij gaan."

Getuigen gehoord

De advocaat van Jama A. wil ook bij de inbraakzaak van Joop een echtpaar horen die als getuige wordt opgevoerd. Het gaat dan ook nog wel even duren voordat de rechtszaak inhoudelijk wordt behandeld. De rechter liet weten te hopen op begin volgend jaar, al is ook dat nog hoogst onzeker.

De zaak gaat op 4 oktober verder met een tussentijdse zitting. Dan wordt opnieuw gekeken naar de stand van het onderzoek en of Jama A. langer in voorarrest moet blijven.