Zaak om doden man in scootmobiel mogelijk pas volgend jaar voor de rechter

Het gaat tot zeker begin volgend jaar duren voordat de zaak tegen de Jama A. inhoudelijk wordt behandeld. Dat werd duidelijk tijdens een tussentijdse zitting. De man wordt ervan verdacht zijn vriend Dimitri te hebben gedood. Daarnaast zou hij ook verantwoordelijk zijn voor onder meer een gewelddadige inbraak bij de toen 87-jarige Joop uit Nibbixwoud.

Jama A., zit al bijna een jaar in voorarrest. Na een avond stappen met onder anderen zijn vriend Dimitri, die in een scootmobiel zit, zou er onenigheid zijn ontstaan. Volgens het Openbaar Ministerie zou A. het slachtoffer meerder malen hebben geslagen, en zijn keel hebben dichtgeknepen. Vervolgens is hij met scootmobiel en al in het water gegooid, zo stelt de officier van justitie, waar Dimitri op 9 augustus van het vorig jaar dood werd gevonden. De klap komt hard aan bij zijn familie. "Ik stortte helemaal in. Ik was hysterisch aan het schreeuwen", vertelde zijn zus Dymphna over het moment dat hoorde over de dood van Dimitri. Verdachte ziek, mogelijk corona De verdachte ontkent al die tijd enige betrokkenheid. Vandaag is hij zelf niet aanwezig bij de zaak. Hij is ziek en volgens zijn advocaat zou het mogelijk corona zijn. Ondertussen is de aanklacht tegen Jama A. wel uitgebreid. Het gaat dan onder meer om het telen van 275 hennepplanten in Nibbixwoud en het bezit van 400 gram amfetamine. Bejaarde door huis gesleurd bij inbraak Bovendien bleek zijn DNA overeen te komen met de gewelddadige inbraak bij de Joop in Nibbixwoud. Vorig jaar juli komt de man oog in oog te staan met de inbreker. Dreigend met een schroevendraaier riep die: 'geld, geld, waar is dat geld?!' Joop wordt uit zijn bed getrokken en meegesleept door de woning, waarbij hij lichte verwondingen oploopt.

"Ik probeer 's avonds een beetje ontspanning te vinden door televisie te kijken en een glaasje wijn te drinken. Soms slaap ik goed, maar vaak zie ik elk nachtelijk uur voorbij gaan", zei hij daarover tegen NH Nieuws. "Mensen van 87 jaar lastig vallen. Hij moet maar eens flink op de vingers worden getikt." Meer onderzoek nodig Zelf ontkent Jama A. ook iedere betrokkenheid bij de inbraak. Bovendien gaat het nog wel even duren voordat de zaak tegen A. inhoudelijk wordt behandeld. Zo moeten er nog verschillende getuigen worden gehoord. Ook gaat het Nederlands Forensisch Instituut nog verder onderzoek doen naar de telefoon van de verdachte. Joop was vandaag zelf niet bij de rechtszaak aanwezig omdat het hem teveel is. Hij baalt ervan dat de inhoudelijke behandeling op z'n vroegst pas volgend jaar zal zijn. "Je wil het een keer van je af kunnen schudden. Maar ik kan er niks aan doen, je staat machteloos. Het is niet anders", berust hij zich. Slachtoffer wist niet van rechtszaak Wel is hij verbaasd dat niemand hem heeft ingelicht dat zijn zaak vandaag voor de rechter kwam. "Ik heb er niks van gehoord. Eerder heb ik contact gehad met Slachtofferhulp. Die heb ik nog geprobeerd te bellen, maar heb niemand te pakken gekregen. Ik vind het wel best zo, we zullen wel zien." Of Jama A. langer in voorarrest moet blijven wordt later bekend. De volgend tussentijdse zitting is zeer waarschijnlijk op 4 oktober.