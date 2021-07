'Schutter Colombiaanse drugsmoord Bergen aan Zee loopt nog rond'

Een schutter van de dodelijke schietpartij in Bergen aan Zee op 16 februari is spoorloos, maar zijn identiteit is wel bekend bij het Openbaar Ministerie (OM). Dat zei de officier van justitie vanmiddag tijdens een zitting tegen een andere verdachte in de zaak. Het OM verwacht wel dat de bestuurder van de vluchtauto, een witte Mercedes, binnenkort opgepakt kan worden. Eerder werd al een 36-jarige man opgepakt die mogelijk ook zou hebben geschoten.

De schietpartij en het politiedossier van de schietpartij in Bergen aan Zee - Maaike Polder / NH Nieuws

In totaal zitten nu al elf verdachten vast vanwege de schietpartij op 16 februari die in Bergen aan Zee en in het centrum van Bergen voor veel ophef zorgde. Zes van hen horen bij het Colombiaanse slachtoffer en worden onder meer verdacht van witwassen. De vijf andere verdachten zijn gearresteerd op verdenking van poging tot ontvoering en moord op de Colombiaan die werd doodgeschoten. De 26-jarige Bilal K. uit Den Haag is een van hen en moest vandaag voor de rechter komen. Hij werd enkele weken na de schietpartij in Bergen in Spanje aangehouden. Hij zou vervoer naar Bergen aan Zee hebben geregeld en zelf op de uitkijk hebben gestaan. Volgens zijn advocaat is hij uitgeleverd door Spanje op grond van verdenking moord en kan hij dus niet ineens worden vervolgd voor poging tot ontvoering. Hij vroeg de rechtbank het OM niet ontvankelijk te verklaren. En daarnaast ook om opheffing van de voorlopige hechtenis omdat de verdachte voor zijn ernstig zieke moeder moet zorgen.

Quote "Ik heb niemand doodgeschoten" verdachte Bilal K.

"Ik heb niemand proberen te ontvoeren. Ik heb niemand doodgeschoten en ben niet betrokken geweest bij de schietpartij," zei de verdachte zelf tegen de rechtbank. Op 16 februari werd Bergen aan Zee opgeschrikt door schoten waarbij een 45-jarige Colombiaan werd gedood. Het slachtoffer werd meegenomen in een auto en stierf even later op straat in het centrum van Bergen. Tientallen mensen waren getuige daarvan. Justitie denkt dat de daders van de schietpartij wraak wilden nemen op de Colombianen vanwege een mislukte drugsdeal in Zandvoort enkele dagen eerder. Zij zouden mogelijk door de Colombianen zijn opgelicht met nepcoke, poedersuiker in plaats van cocaine. Schutter nog spoorloos Naast de bestuurder van de witte vluchtauto is justitie ook de betrokkenen van een ook gebruikte Audi A6 op het spoor. "De identiteit van de schutter is bekend, maar hij is nog spoorloos", zei de officier van justitie. Ook wordt nog gezocht naar een cruciale getuige die zou hebben bemiddeld tussen beide partijen. Justitie ziet ook de Pool Marius M. als een van de schutters. M. zou plannen hebben gehad om de vermoorde Colombiaan te ontvoeren: hij gaf medeverdachten in de moordzaak informatie over het slachtoffer, regelde een wapen en een vluchtauto en schoot hem mogelijk zelf neer. Dat meldde het Openbaar Ministerie eerder. De Pool blijft voorlopig vastzitten. De zes verdachten van de groep rond het slachtoffer zitten vast op verdenking van witwassen en wapenbezit. Bij hun aanhouding in een hotel in Amsterdam vond de politie 600.000 euro aan cash. De rechtbank behandelt eerst de voorbereidende zittingen van alle verdachten. Daarna zal de zaak inhoudelijk worden behandeld.