Opnieuw twee mannen aangehouden voor schietpartij Bergen aan Zee

Op dinsdag 16 februari van dit jaar werden de bewoners van het kustdorp opgeschrikt door een grote schietpartij, waarbij een 45-jarige man uit Colombia om het leven kwam. In de periode erna zijn in Amsterdam en in Spanje meerdere verdachten aangehouden. Het was waarschijnlijk een afrekening in de drugshandel.

In dit onderzoek zijn eerder al elf andere personen aangehouden. Hiervan zitten nog negen mensen vast, drie van hen op verdenking van betrokkenheid bij het schieten en zes op verdenking van vuurwapenbezit en witwassen.

De twee recent aangehouden verdachten worden vrijdag 4 juni voorgeleid bij de rechter-commissaris.

Bekijk hieronder een reportage over de schietpartij.