Deal met broers Slewe kost Bloemendaal 750.000 euro

Het conflict tussen de gemeente en de broers gaat over het landgoed Elswoutshoek dat de Slewes aankochten. Meteen na de koop begon de gemeente met dwarsliggen bij allerlei bouwaanvragen en andere zaken. De broers, die niet bepaald in het Bloemendaalse pulletje vielen, lieten dit niet over hun kant gaan en in de strijd die volgde, sneuvelden vele bestuurders en liepen de broers veel schade en bouwvertraging op.

Nu dat er een schadebedrag is overeengekomen tussen de broers en de gemeente Bloemendaal, wilde de gemeenteraad het bedrag en de rest van de deal niet bekendmaken. De gemeente legde ook de broers geheimhouding op.

Geen goedkeuring

De accountant stak een stokje voor een deel van die geheimhouding. Hij vindt dat in ieder geval het totaalbedrag in de boeken openbaar moet worden opgenomen. Hij dreigde anders geen goedkeuring aan de jaarrekening te geven. Dan had de provincie Noord-Holland in kunnen grijpen. En daar staat de gemeenteraad van Bloemendaal toch al een beetje onder curatele.

Dus is het plaatsen van het bedrag in de jaarrekening na veel vijven en zessen en onder protest alsnog vandaag gebeurd. Op pagina 18 van de jaarrekening is het bedrag van de vaststellingsovereenkomst nu terug te vinden: 750.000 euro voor de beide broers. Hoe het geld onderling is verdeeld, blijft geheim. Net als alle andere afspraken in de overeenkomst.

Gealarmeerd

Het was overigens raadslid Marielys Roos (Hart voor Bloemendaal) die de externe accountant erop wees dat de gemeente het bedrag niet in de openbare boeken wenste op te nemen. Zij heeft de afgelopen weken alles op alles gezet om het bedrag van 750.000 in de jaarrekening te krijgen. Wethouder Nico Heijink en de gemeenteraad weigerden hun medewerking en probeerden openbaarmaking volgens Roos tegen te houden. Toen zij de accountant had gealarmeerd, kon deze optreden. Roos vindt het belangrijk dat de inwoners van het dorp weten hoeveel belastinggeld bestuurlijk Bloemendaal uit heeft gegeven aan de vasstellingsovereenkomst.

Explosieve bestuurscultuur

Door het Elswoutshoek-conflict is er een explosieve bestuurscultuur ontstaan die tot op de dag van vandaag voortduurt. Meerdere keren bleek dat ambtenaren en wethouders of burgemeesters zich verkeerd hadden gedragen in het dossier. Eén van de broers, Rob Slewe, is uit onvrede inmiddels zelf raadslid geworden.