Zomerkermis grotendeels terug naar de binnenstad

De Alkmaarse kermis kan in augustus in de binnenstad worden gehouden. Althans, een deel van de attracties komt langs de Kanaalkade te staan en op de Paardenmarkt. De rest van de kermis komt aan de Noorderkade, aan de overzijde van het Noordhollandsch Kanaal. Vanwege corona week de kermis vorige zomer uit naar het evenemententerrein aan de westkant van de stad.

Dat heeft het stadsbestuur besloten. Door de ongeveer honderd kermisattracties te verspreiden over drie locaties kan de anderhalve meter worden nageleefd. Ook kunnen zo de terrassen op de Paardenmarkt hun grootte houden.

Volgens de huidige regels moeten de drie zones omheind worden om de bezoekersaantallen in de hand te houden. Of er een 'Populaire Middag' komt voor met name mindervalide kinderen is nog de vraag. Wethouder Elly Konijn heeft nog geen verzoek gekregen van de groep vrijwilligers die dit altijd enthousiast organiseert.

De wethouder vreest niet dat er teveel drukte ontstaat op de verbindingsroutes tussen de Kanaalkade en de Noorderkade, maar mocht dat zo zijn dan worden er mensen ingezet voor crowdmanagement, meldt mediapartner Alkmaar Centraal.

De Alkmaarse zomerkermis is van 20 tot en met 29 augustus.