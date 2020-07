Geen zomerkermis in centrum Alkmaar, zoektocht naar plek buiten de stad

ALKMAAR - De zomerkermis vindt dit jaar niet plaats in de binnenstad van Alkmaar. De verwachting is dat de coronamaatregelen niet kunnen worden nageleefd. Er wordt gezocht naar een geschikte locatie buiten de stad. De gemeente is de afgelopen dagen overstelpt met telefoontjes van binnenstadbewoners.

"De kermis heeft een aanzuigende werking op een toch al drukke stad. Bovendien hebben we extra meters aan de horeca gegund om de terrassen uit te breiden. Daardoor is de ruimte in het centrum te beperkt. Met een kermis erbij kunnen we de anderhalve meter afstand gewoonweg niet garanderen”, stelt de Alkmaarse burgemeester Piet Bruinooge.