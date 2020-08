Zo ziet de Alkmaarse kermis (buiten het centrum) er dit jaar uit

ALKMAAR - Het is een gedwongen unicum: de Alkmaarse zomerkermis is dit jaar niet in de binnenstad zoals de afgelopen honderd jaar ongeveer het geval was, maar op het evenemententerrein aan de Olympiaweg. Kermisondernemers zijn blij dat ze hun attracties überhaupt weer kunnen opbouwen, maar ook huiverig. "Ik hoop dat we het net zo gezellig kunnen maken en bezoekers ons vinden."