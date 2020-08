Langer zwieren en zwaaien in Alkmaar, zomerkermis vier dagen verlengd

ALKMAAR - Extra kermisfeest in Alkmaar. Niet zondag is de laatste dag, maar tot en met donderdag mag de zomerkermis blijven staan. Dat heeft de gemeente besloten. Ook de openingstijden worden vervroegd.

Donderdag 3 september is nu de laatste dag van de kermis op het evenemententerrein aan de Olympiaweg aan de rand van Alkmaar. Normaal gesproken zou de binnenstad nu vol staan met attracties, maar daar kunnen de coronamaatregelen niet nageleefd worden.

De kermis is een groot succes, vindt de gemeente. En daarom wil het college iedere Alkmaarder de gelegenheid bieden om langer van de attracties te genieten. "Leuk voor de mensen, goed voor de ondernemers", aldus wethouder Elly Konijn.

Openingstijden

Ook worden de openingstijden aangepast. Om 13.00 uur mag de kermis nu voortaan open (op zaterdag om 11.00 uur). De eerder al vervroegde sluitingstijd van 21.00 uur blijft wel. Dat laatste besloot de gemeente omdat het in de avond te druk werd op het kermisterrein, en er minder goed afstand werd gehouden.

"Dit is in deze tijd echt fijn", vindt kermisorganisator Sander Willemstein. "Wat dat betreft een pluim aan het college. Mooi dat de wethouders hun nek hiervoor uitsteken en met de kermisondernemers meedenken in oplossingen."