Alkmaarse zomerkermis van start: "We hebben er een mooie kermis van gemaakt"

ALKMAAR - Gisteren is de Alkmaarse zomerkermis begonnen. Niet op de gebruikelijke plaats in de binnenstad, maar op een corona-proof locatie aan de rand van de stad. Het is even wennen, maar kermisexploitanten zijn blij dat ze weer open kunnen.

"Ja ik ben er heel blij mee", zo laat Colin Buwalda aan Alkmaar Centraal weten. "Thuis staan en geen inkomsten hebben is het alternatief. Dus we pakken deze kans met beide handen aan en ik denk dat we er een mooie kermis van gemaakt hebben." Kermiscollega Saskia Elsinga is het daar helemaal mee eens: "We zijn blij dat we open mogen. Dat mag nog niet overal, maar Alkmaar heeft zich opengesteld en daar zijn we blij mee."

Publiek

Het publiek lijkt de nieuwe locatie van de kermis goed te kunnen vinden en is blij dat er nog zoveel attracties zijn. "Natuurlijk is het anders, maar er 's in ieder geval kermis en ik denk dat iedereen wel toe is aan een uitje", legt één van de bezoekers uit. Een ander voegt daar aan toe: "Ik hoop dat iedereen zich aan de regels houdt en er geen verdere beperkingen komen."

De Alkmaarse Zomerkermis op het evenemententerrein aan de Olympiaweg is te bezoeken tot en met 30 augustus.