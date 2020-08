Alkmaarse 'coronaproof' zomerkermis zonder afzeggingen

ALKMAAR - Alle kermisexpoitanten die hadden toegezegd aanwezig te zijn tijdens de zomerkermis in Alkmaar, komen ook naar de coronaproof-versie buiten de stad. De kermis wordt verplaatst naar het evenemententerrein aan de Olympiaweg omdat er in de binnenstad onvoldoende ruimte is om anderhalve meter afstand te waarborgen.

Om het terrein heen staan vaste hekken, er kan gebruik worden gemaakt van de bestaande stroomvoorziening, en ook andere voorzieningen als water en afvoer. Bovendien hoeft geen terreinhuur betaald te worden. Hierdoor is de kostenbesparing vergeleken met de kermis in de binnenstad zo'n 30.000 euro.

Deze besparing wordt in mindering gebracht bij de exploitanten. Hiermee helpt de gemeente deze ondernemers. Alle exploitanten die zich al in januari hebben gemeld, hebben toegezegd te komen met hun attractie. Dit ondanks de kosten die er verbonden zijn aan het uit de stalling halen, keuren, verzekeren, en in de belasting gooien.

De kermisattracties staan langs de asfalt wielerbaan en in het midden staan de woon- en pakwagens. De wielerbaan is 7 tot 10 meter breed. Omdat het terrein omhekt wordt, is de in- en uitstroom van het publiek makkelijk te reguleren en kan er worden voldoen aan het landelijk coronaprotocol voor de kermis.

Als minpunt wordt genoemd dat er niet al teveel parkeerruimte is voor auto's en fietsen. Ook is er geen (extra) politie-inzet beschikbaar voor de kermis, maar dat wordt ook niet nodig geacht: er wordt geen alcohol geschonken.