Alkmaarse kermis 's avonds vroeger dicht vanwege drukte: "Afstand houden lastig"

ALKMAAR - De kermis aan de Olympiaweg in Alkmaar moet op last van de gemeente 's avonds vroeger dicht dan normaal, namelijk om 21.00 uur. Dit is vanwege de grote stroom van bezoekers uit de regio en daarbuiten en omdat er 's avonds minder goed afstand word gehouden. Onder kermisexploitanten heerst onduidelijkheid.

Maaike Polder / NH Nieuws

Het gaat om een voorzorgsmaatregel om de kermis veilig open te houden, meldt gemeente Alkmaar. Doorgaans eindigt de kermis rond 23.00 uur. Peter Rozenbeek, woordvoerder van gemeente Alkmaar vult aan: "Overdag wordt er wat beter afstand gehouden tussen het publiek dan 's avonds, hebben de handhavers geconstateerd." Daarnaast is de toeloop in de avonden groot en is er dit jaar - meer dan vorige jaren - veel publiek van ver. "En als je die tijd vervroegd wordt 't iets minder aantrekkelijker om hierheen te komen", aldus Rozenbeek tegen NH Nieuws. Eploitanten Een aantal kermisexploitanten weten van niets, laten zij weten aan NH Nieuws. "Dit hoor ik voor 't eerst. Wij kunnen zelf de drukte reguleren, dus een raar verhaal dit", aldus een exploitant op de vraag of hij al weet dat zijn tent eerder dicht moet. De organisatie laat aan NH Nieuws weten dat ze nu alle exploitanten aan het inlichten zijn en later met een reactie te komen. Tekst gaat door onder de tweet.

Normaal is de zomerkermis in de binnenstad, maar omdat dan de afstandsregels niet kunnen worden gehandhaafd, is deze editie verplaatst naar het terrein langs de ringweg. Voor deze kermis geldt een looproute (éénrichtingsverkeer) en je wordt gecheckt voordat je de kermis op komt. Ook wordt het aantal bezoekers gereguleerd. Als het te vol is, sluiten de deuren. Opbouw De kermis begon afgelopen vrijdag en duurt tot aanstaande zondag. NH Nieuws nam halverwege de week al een kijkje bij de opbouw. Vrijdag ging Alkmaar Centraal ook weer langs. Bekijk de video met blije exploitanten hieronder.

Alkmaarse zomerkermis - NH Nieuws