Matthias Kohler nieuwe assistent van trainer Wim Jonk bij FC Volendam

De Duitser Matthias Kohler gaat trainer Wim Jonk dit seizoen assisteren bij FC Volendam. Hij is de opvolger van Sipke Hulshoff die naar Feyenoord is vertrokken.

De 30-jarige Kohler ontbrak vandaag op de eerste training. Hij sluit waarschijnljk volgende week aan. het afgelopen seizoen was hij trainer van het Zwitsers FC Basel onder 21 jaar.

Daarvoor was hij hoofdtrainer van het Tsjechische AS Trencin en werkte hij in de Ajax jeugdopleiding. "Hij is een oude bekende van ons", aldus Jonk die voor zijn staf ook nog op zoek is naar keeperstrainer. Edwin Zoetebier vertrok na het afgelopen seizoen naar Vitesse.

