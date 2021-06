FC Volendam presenteert topscorer Robert Mühren: "Wie is er dan gek?"

De terugkeer van Mühren komt als een grote verrassing. De 32-jarige Volendammer had de clubs voor het uitzoeken en ook SC Cambuur, dat mede dankzij zijn 38 goals kampioen werd, had graag met de spits in de eredivisie gespeeld. Technisch directeur Jasper van Leeuwen wrijft dan ook in zijn handen met de kersverse aanwinst.