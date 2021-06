FC Volendam ziet assistent-trainer Hulshoff naar Feyenoord vertrekken

Na een nieuwe keeperstrainer moet FC Volendam ook op zoek naar een nieuwe assistent-trainer. Na twee seizoenen verruilt Sipke Hulshoff FC Volendam voor Feyenoord. In Rotterdam wordt de 46-jarige Fries hoofdtrainer van Feyenoord Onder 21 jaar.

"Mijn stap naar Feyenoord is een stukje waardering voor het werk dat ik geleverd heb", zegt Hulshoff op de website van FC Volendam. "Je moet af en toe nieuwe dingen ontdekken. Ik kijk uit naar de samenwerking met Arne Slot. Ik wens FC Volendam het beste en hoop dat de club de stijgende lijn blijft vasthouden."

Hulshoff kwam in 2019 binnen bij FC Volendam met Team Jonk. Al snel werd duidelijk dat hij een belangrijke rol op de training vervulde. De rechterhand van Jonk werkte intensief met de selectie aan de oefenstof, terwijl de hoofdtrainer menigmaal van afstand de training observeerde en spelers individueel coachte.

Hulshoff wordt bij Feyenoord herenigd met de nieuwe hoofdtrainer van de Rotterdammers, Arne Slot. Beiden werkten eerder samen bij SC Cambuur. De assistent-trainer had nog een contract tot medio 2022 bij FC Volendam. Het is niet bekend of Feyenoord een afkoopsom heeft betaald.

Ruim een week geleden maakte FC Volendam bekend dat keeperstrainer Edwin Zoetebier vanwege 'een verschil van inzicht' de club verlaat. Wie hem opvolgt, is nog niet bekend.