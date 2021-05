'Verschil in inzicht' leidt tot vertrek keeperstrainer Edwin Zoetebier bij FC Volendam

Edwin Zoetebier vertrekt als keeperstrainer bij FC Volendam. De oud-prof was sinds 2018 werkzaam aan De Dijk, maar gaat na drie seizoenen op zoek naar een nieuwe uitdaging.

Clubman

Zoetebier was in drie periodes werkzaam als keeperstrainer bij Het Nieuwe Oranje. Tussen 2008 en 2011, in het seizoen 2015-2016 en vanaf 2018 tot heden. "Met ‘Zoet’ verliezen wij een gewaardeerde en fijne collega en een clubman die de afgelopen jaren een enorme inzet en betrokkenheid heeft getoond", aldus Van Leeuwen.

In zijn actieve carrière als speler stond Zoetebier onder de lat bij FC Volendam, Sunderland, Feyenoord, Vitesse, PSV en NAC Breda. Voor de Volendammers speelde hij 220 duels in de hoofdmacht.