'Problemen bij Test voor Toegang waarschijnlijk door hackpoging'

Vrijdagochtend werden er onregelmatigheden vastgesteld in het IT-systeem van Stichting Open Nederland. Er zijn onmiddellijk maatregelen genomen om de systemen veilig te stellen en vergelijkbare hackpogingen uit te sluiten, zegt de stichting in een persbericht.

Er zijn volgens de stichting geen aanwijzingen dat de aanvallers toegang hebben gekregen tot het systeem of data. Er ontstonden wel vertragingen in het verwerken van testuitslagen, waardoor bij meerdere locaties wachtrijen zijn ontstaan. "We hebben zolang gewacht om weer uit te kunnen, deze wachtrij kan er ook nog wel bij", vertelde iemand in een Amsterdamse rij.

Avondje stappen

Een aantal jongeren in Alkmaar waren net op tijd bij de teststraat en hadden daarom geen last van rijen. Zij hebben heel veel zijn in vanavond. "We mogen eindelijk weer uit!", klonk het daar. Vanaf vanavond mogen kroegen en clubs weer open. Cafés die werken met een negatieve coronatest mogen de anderhalvemeter-regel loslaten.

Nog niet iedereen die vanmiddag getest is, heeft de uitslag binnen. Tom Middendorp van Stichting Open Nederland is teleurgesteld over de vermoedelijke hackpoging meldt mediapartner NOS: "Duizenden mensen kijken ernaar uit om voor het eerst in maanden weer een avond te gaan stappen en veel testlocaties zijn vandaag volgeboekt. Het is dan ook zeer teleurstellend om te zien dat iemand dit van buitenaf probeert te verstoren."

De stichting doet samen met externe partijen verder onderzoek naar de aanvalspoging.