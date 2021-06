Met z'n allen in een volle kroeg, hoe deden we dat ook alweer?

Voor het eerst in meer dan een jaar tijd in een kroeg staan en géén anderhalvemeter afstand hoeven houden. Dat gaat even wennen worden, weet etiquette-deskundige Anne-Marie van Leggelo. Morgen is een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs 'genoeg' om de kroeg binnen te komen voor een drankje óf het kijken van een EK-wedstrijd.

"Dat gaat zeker wennen zijn", herhaalt Van Leggelo. "Het grappige is dat het al ongelofelijk wennen was om die anderhalve meter te handhaven in het begin. We hadden namelijk totaal geen gevoel bij die afstand. Normaal gesproken staan wij Nederlanders op 90 centimeter van elkaar, daar voelen wij ons comfortabel bij. Die anderhalve meter was dus heel erg wennen. En nu mag je weer dichter bij staan en is dat ook weer wennen: dat voelt nu namelijk heel onnatuurlijk."

Kwestie van doen

Toch is het volgens haar gewoon een 'kwestie van doen'. "We zijn ons nu nog heel bewust van die anderhalve meter, maar er gaat een moment komen dat het natuurlijke, spontane terugkomt. Dat kan even duren; als er íets moeilijk is in de mens, is het gewoontes veranderen", vertelt Van Leggelo. "Op een bepaalde manier bij elkaar staan, maar ook de drie kussen ter begroeting zijn gewoontes."

Het lastige is volgens haar dat sommigen hard zullen moeten wennen aan het verlies van afstand. "Sommigen vonden die afstand wel prima en willen nog niet dichterbij komen. Ook is nog niet iedereen gevaccineerd; het is nog helemaal niet zo vanzelfsprekend bij wie je dichterbij gaat staan en bij wie niet."