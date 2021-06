Amsterdamse kroegen en cafés mogen vandaag al tot middernacht open blijven

Cafés en kroegen in Amsterdam mogen vandaag tot middernacht open blijven. Dat heeft het stadsbestuur besloten. Hiermee worden de maatregelen voor de horeca in de hoofdstad een dag eerder versoepeld.

"De horeca heeft een zwaar jaar achter de rug, daarom hebben we afgesproken om dit te doen", laat een woordvoerder van de gemeente weten.

Daarnaast is er ook een praktische reden. De versoepeling gaat zaterdag om 00.00 uur in. Horecagelegenheden met een nachtvergunning zouden met deze versoepeling van 22.00 tot 00.00 uur dicht moeten, om vervolgens weer de deuren te kunnen openen. Dat is met het gedoogbeleid van de gemeente niet het geval.

Wel laat de woordvoerder weten dat ze hoopt dat de horeca-eigenaren hier verstandig mee omgaan. "We gedogen het dat ze twee uur langer open blijven, maar bij excessen gaan we wel handhaven."

Lokale beslissing

Demissionair minister Grapperhaus liet vanmiddag weten dat het geen punt is als de horeca tussen 22.00 en 00.00 uur open blijft. "Vanuit justitie hebben we er alle begrip voor." Wel benadrukt hij dat het om een lokale beslissing gaat, die in elke gemeente anders kan uitvallen.

Naast Amsterdam zal in ieder geval ook Rotterdam en Utrecht dit gedoogbeleid aanhouden.