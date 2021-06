Twee uur lang gedogen tappen: Horeca mag openblijven tijdens laatste verboden uurtjes

Demissionair minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zei vanmiddag al dat handhavers niet hoeven op te treden als kroegen vanavond open blijven. Grapperhaus gaf aan dat die beslissing om wel of niet te handhaven bij de gemeenten ligt. "We gaan het gemeenten die de horeca tussen 22.00 en 24.00 uur niet aanspreken, niet moeilijk maken."

In de Gooi- en Vechtstreek nemen de gemeenten zelf het besluit of ze wel of niet handhaven op de sluitingstijden van horeca. "Het kan dus per gemeente verschillen", laat de veiligheidsregio weten.

Biercafé De Barbier in Hilversum, zodat gasten vandaag al tot ruim na middernacht terecht kunnen. De kroeg sluit vanavond om 22.00 uur vanwege de beperkingen, maar twee uur later gaan ze weer open van 00.01 uur tot 03.00 uur. Roy Brouwer van het café kreeg via de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland te horen dat ze dit zo mogen doen. "In de tussentijd dat we dicht moeten - tussen 22.00 en 0.00 uur - gaan we met het personeel lekker barbecueën en daarna er weer tegenaan", vertelt hij.

Met z'n allen in een volle kroeg, hoe deden we dat ook alweer?

Extra personeel

Cafés in West-Friesland zijn blij met de oproep van Grapperhaus. "Fantastisch! Iedere dag dat we meer open mogen zijn we blij mee", zegt Lidia de Jong van café De Dijk 85 in Enkhuizen. Al was het voor veel horecazaken nog wel snel schakelen. "We hebben last minute nog personeel geregeld."

Bij café De Klinker in Hoorn hadden ze de oproep van de minister liever eerder gehoord. "Natuurlijk zijn we er blij mee, maar volgens mij had het wel iets eerder doorgegeven mogen worden. Moet nu toch van alles snel weer omzetten", zegt eigenaar Jort. Ondanks dat verwacht hij dat het vanavond een feestje wordt: "Het gaat echt gezellig worden. Het hele weekend trouwens!"