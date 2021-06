Creatief omgaan met de versoepelingen: in Hilversum kun je vannacht al feesten

De kroeg sluit vanavond om 22.00 uur vanwege de beperkingen, maar twee uur later gaan ze weer open van 00:01 uur tot 03:00 uur. "Die twee uur is precies genoeg tijd voor onszelf en jullie om nog even snel een hapje te doen, een powernap of een mooie avondwandeling te maken om daarna weer heerlijke speciaalbieren te komen drinken!", zo schrijft de kroeg op sociale media.

Roy Brouwer van het café legt uit dat de regels aangeven dat het vanaf zaterdag 0.00 uur mag en hij kreeg via de branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland te horen dat ze dit zo mogen doen. "In de tussentijd dat we dicht moeten - tussen 22.00 en 0.00 - gaan we met het personeel lekker barbecueën en daarna er weer tegenaan", vertelt hij.

"Ik heb hier zo naar uitgekeken. Het is wel lastig te voorspellen of het erg druk zal worden, maar wij gaan het sowieso gezellig hebben", zo besluit hij.

Geen anderhalve meter afstand

Bij Shots in Hilversum gaan ze zaterdagavond helemaal los. Ze hebben ervoor gekozen om met toegangstesten te werken. Dat betekent vooraf testen via Testen voor Toegang en met een negatieve coronatest kom je de club binnen. Bezoekers hoeven dan binnen geen anderhalve meter afstand te houden. "Geen entree, tafeltjes, krukjes en gedoetjes. Wel een dampende dansvloer, flaneren bij de bar en confetti in je onderbroek", schrijft de club op sociale media.

Club Rex pakt het hetzelfde aan. Ze organiseren zaterdagavond een feest waar je om binnen te komen of gevaccineerd moet zijn of een negatieve testuitslag moet kunnen laten zien. Nachtclub G-Spot laat weten dat ze niet kunnen wachten om weer open te kunnen, maar dat ze nog niet zo ver zijn dus dit weekend kun je daar nog niet losgaan.