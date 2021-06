Bedreigde kroegeigenaren willen dat politiek naar coronamaatregelen kijkt

Het wemelde van de haatreacties op hun Facebookpagina. En er kwamen zoveel boze telefoontjes dat ze de stekker eruit haalden. "We werden uitgemaakt voor SS-er, NSB-er, landverrader, en er zou iemand langskomen met een mannetje of duizend die het wel zou uitleggen", vertelt café-eigenaar Joost Buis.

Drie dagen later is het nog steeds niet opgehouden met scheldpartijen. Ook krijgen ze nog steeds bedreigingen. De kroegbazen wilden een volle kroeg tijdens de westrijden van het Nederlands elftal en daarbij de anderhalvemeterregel loslaten. Maar in dat geval ben je wel verplicht bezoekers om een negatieve coronatest of een vaccinatiebewijs te vragen.

Politiek moet oplossing bieden

Dat zij nu de kop van jut zijn, doet pijn. "Het is een evenement van vier uurtjes. En dan krijg je zo'n bak ellende over je heen. Dan sta je met de rug tegen de muur. Van mij mag politiek Den Haag hier iets over gaan bedenken. We staan al anderhalf jaar met onze rug tegen de muur, en nu weer. Alleen dan met handen gebonden", vertelt mede-cafébaas Antoinet Zwan.

Vanmorgen hadden ze een gesprek met de politie, en nog steeds zitten ze vol ongeloof. "Mensen maken het zo persoonlijk. Wij hebben de regels niet verzonnen, zouden het liever ook anders zien", zegt Antoinet.

Ze zijn niet de enige ondernemers die dit overkwam. Joke Dieterman, die met haar bedrijf kofferbakmarkten organiseert deed ook haar verhaal bij NH Nieuws. "Ik ben in huilen uitgebarsten en als ik eraan denk ga ik nog een keer."

Horeca Nederland biedt steun

Koninklijke Horeca Nederland laat weten de bedreigingen en haatreacties onacceptabel te vinden. "Het zijn hardwerkende ondernemers die net weer de deuren kunnen openen, en dan bedreigd worden omdat ze zich aan de regels houden", aldus een woordvoerder. Ook zegt de horecavertegenwoordiger zijn leden te ondersteunen waar nodig.