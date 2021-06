Club van Sander Groet blijft nog even dicht: "Testen voor toegang behoorlijke drempel"

"Ik vind testen voor toegang een behoorlijke drempel", legt eigenaar Sander Groet uit. "De spontaniteit van uitgaan is ook dat je met vrienden ter plekke besluit: 'kom, we gaan dansen'. Dat kan niet als je daar van tevoren over na moet denken."

Pieter de Kroon ging er bij het programma Lunchroom op NH Radio verder op in. De woordvoerder van de Amsterdamse clubs zegt dat er nog niet heel veel duidelijk is, bijvoorbeeld over de sluitingstijd. "Voor een hoop nachtclubs hangt het daar vanaf of ze wel of niet opengaan. Het woord 'nacht' zegt het al, het is een beetje gek als we bijvoorbeeld niet later dan twaalf uur 's nachts open mogen. Ik ga er een beetje vanuit dat dat wel goed komt."

Illegale feesten

Zowel Groet als De Kroon pleiten ervoor dat de nachtclubs snel weer zonder al teveel restricties open kunnen. Groet: "Ik denk dat mensen anders op zoek gaan naar het volgende feestje, al dan niet illegaal. In parken, bossen, bij mensen thuis… Wat mij betreft is dit hét moment om te openen. De besmettingen zijn dusdanig laag dat we verantwoord open kunnen."

De Kroon voegt toe: "Ik denk dat je het bezoek aan de nachtclub kan vergelijken met mensen die naar de kerk of sportschool gaan. Een nachtclub is voor een grote groep mensen een plek om elkaar te ontmoeten. In de nacht zijn mensen toch vrijer. Ik denk dat het heel belangrijk is dat dat straks weer kan."