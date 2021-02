Nachtclubs al bijna een jaar gesloten: "Klote dekt de lading wel"

"Klote, dat dekt de lading wel." Pieter de Kroon van Chicago Social Club heeft het over het afgelopen jaar en windt er geen doekjes om. "Klote", zegt ook Bas Louwers van club Bitterzoet. Sinds 12 maart vorig jaar zijn de deuren van beide clubs gesloten. Chicago Social Club heeft nog wel even een terras buiten gehad. "Ook hebben we in de club nog een soort zit-concept gehad, maar dat was meer politieagent spelen. Dus daar zijn we mee gestopt." Bas van Bitterzoet is er niet eens aan begonnen. "Het is leuk om te doen want dan gebeurt er tenminste nog wat. Maar onder aan de streep kóst het geld."

Beide eigenaren hadden tientallen mensen in dienst, nu nog een handjevol. Zonder overheidssteun waren ze waarschijnlijk hartstikke failliet geweest. Bas: "Ik heb geld moeten lenen en leef van mijn eigen spaarcenten. Ja, ik moet het overal zoeken." Pieter vult aan: "Financieel is de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) wel goed, maar het eerste half jaar hebben we allemaal ons spaargeld moeten aanspreken."