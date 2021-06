Badpop gaat door: toestemming voor eerste grote festival in Noord-Holland op 9 juli

Het was volgens festivalorganisator Ron Stoop 'erop of eronder', maar Badpop mag definitief doorgaan. Op 9 juli zullen naar verwachting 4.500 bezoekers, zonder mondkapje en anderhalve meter afstand maar mét een test of vaccinatie, feesten in Waarland. Het wordt het eerste grote festival in Noord-Holland dat deze zomer wordt gehouden.

"Mensen zullen daardoor misschien een klein beetje extra geduld moeten hebben voor ze naar binnen mogen. Normaal hebben we namelijk vijf toegangspoorten, straks vijftien. Ook staat er een dubbele bezetting aan mensen die kaartjes en testen van bezoekers controleert. Maar als je eenmaal binnen bent, is het gewoon Badpop zoals het altijd is."

Wat meespeelde was de eis van het bestuur dat Badpop alleen op de oorspronkelijke manier zou mogen doorgaan. Stoop: "Dus met maximale capaciteit, 4.500 man, en geen anderhalve meter afstand." Na rijp beraad van de gemeente Schagen, de Veiligheidsregio en de GGD kreeg de organisatie gistermiddag groen licht. Het festival mag doorgaan. De enige voorwaarde die er is, is dat bezoekers zich of vooraf laten testen of gevaccineerd zijn.

De organisatie heeft nog twee weken om alles voor elkaar te krijgen, maar zegt er 'alle vertrouwen' in te hebben dat het goedkomt. "Het was heel lang erop of eronder", zegt organisator Ron Stoop. "Wij hebben 40 jaar ervaring en kunnen wel in een paar weken een festival op poten zetten. Maar je kunt het anderen, zoals de artiesten, de bands en de medewerkers van het licht en geluid, niet vragen om het ook in een week te doen."

Badpop is vooralsnog het enige festival uit de Noordkop dat doorgaat. Julianapop vierde, na de afgelasting van vorig jaar, zaterdag een digitale editie en eerder deze week werd bekend dat het Texelse festival SomPop is afgelast. "We hebben zo lang mogelijk gewacht met het doorhakken van de knoop, in de hoop dat de aanstaande versoepelingen ons feest mogelijk zouden maken. Helaas is 3 juli net te vroeg. Dit is zuur, verdrietig en jammer. Maar ook niet meer dan dat." Eerder gaf ook Zandstock aan de editie van 2021 over te slaan.

Waarom het in Waarland wel lukt, durft Ron Stoop niet met zekerheid te zeggen. "Waarlanders zijn aanpakkers, bovendien doen wij het al jaren en zit er veel ervaring in het bestuur. Daarnaast hebben wij een buffer opgebouwd, waardoor wij een risico konden lopen. Ik denk dat als we het podium opbouwen, het bijna voelt als een droom, surreëel. We hebben het zo lang niet gedaan, ik kan me voorstellen dat het een leuk feestje wordt."