Voorbereidingen festivals in volle gang: "Deze zomer gaan we nóóit meer vergeten"

Met mondkapjes, op anderhalve meter afstand of met 'alleen' een toegangstest of vaccinatiebewijs bij de ingang. Aan het eind van de dag maakt het kabinet bekend onder welke voorwaarden evenementen kunnen doorgaan deze zomer. NH Nieuws ging in gesprek met vier festivalorganisatoren, om te peilen hoe het staat met de voorbereidingen.

Dat betekent zonder afstand te houden en zonder het dragen van mondkapjes. Hoe het er ‘bij de ingang aan toegaat’, is voor Zomerpop nog even de vraag. Beense is voorbereid op toegangstesten, al doet het festival dat ‘natuurlijk liever niet’. "Als het een van de voorwaarden is, zullen we daarop moeten anticiperen." Bij Veerplas Festival wachten ze de voorwaarden echter niet af: ze zijn tot in de puntjes voorbereid. “We hebben het helemaal uitgedokterd”, vertelt organisator Bart Geleijnse.

"Zeker na de persconferentie van eind mei was voor ons wel duidelijk dat het festival door zou gaan. We zijn met al onze ervaring in staat om aan iedere toegangseis van de overheid te voldoen, dus daar liggen we niet wakker van", vervolgt hij.

Alle zeilen bijzetten

Er komen twee entreepoorten bij het festival in juli: "Bij de eerste moet je een negatieve test of vaccinatiebewijs laten zien en bij de tweede worden je tickets gescand. Wij zijn er helemaal klaar voor." Dat mag ook wel, want Veerplas Festival is al over zes weken. “We hebben een week of drie, vier geleden een 'go' gekregen en moesten toen alle zeilen bijzetten. Maar de achterstand is ingehaald.”

In een paar weken tijd een festival neerzetten is behoorlijk heftig, beaamt Geleijnse. "Gelukkig hebben we in de tussentijd niet stilgezeten en waren we onze plannen steeds weer aan het bijschaven." Ook in Purmerend wordt er hard gewerkt. "We zijn heel hard aan het voorbereiden, eigenlijk al een tijdje. We hebben met belangrijke leveranciers en artiesten afspraken onder voorbehoud gemaakt. Als het kabinet vandaag naar buitenkomt met de voorwaarden, kunnen we die gaan bevestigen."

Bij UDC Events hebben ze de afgelopen tijd niet stilgezeten: "Onze festivals zijn bijna een jaar in de maak. Daar kun je dus niet twee maanden voor aanvang mee beginnen, dus uiteraard hebben wij alles al geregeld. Wij zijn helemaal klaar voor de start."

Afwachten

De voorbereidingen voor Zomerpop zijn eigenlijk al sinds het afblazen van de editie van 2020 aan de gang. "Niet zo uitgebreid als we normaal doen – het zou zonde zijn om veel tijd en energie in een festival te steken, als je niet weet of het door kan gaan door de pandemie. Normaal starten de voorbereidingen een maand na de vorige editie. Soms leg ik artiesten al vast voor het volgende jaar, terwijl de editie van dát jaar dan nog moet plaatsvinden. Nu hebben we het rustig aan gedaan, maar we gaan er nu vanuit dat we een normale editie kunnen draaien." Het festival vindt begin september plaats en dus heeft Maas nog even de tijd om de laatste dingen te regelen. "Vergunningen, artiesten vastleggen; dat soort werk."