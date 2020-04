Festivalzomer valt in het water in de Noordkop: "Teleurstelling is groot"

WAARLAND - Julianapop in juni, Sompop en Badpop in juli, Zandstock in augustus: de festivalzomer in de Kop van Noord-Holland had zo mooi kunnen zijn. Maar met het verbod op alle evenementen tot 1 september gaan ook deze feesten de mist in. De teleurstelling is groot, schrijft de organisatie van Badpop op Facebook.

Er was al hard gewerkt, de afgelopen maanden. Op Julianapop zouden artiesten als Rowwen Hèze, Maan en Snollebollekes staan, Badpop had BLØF en Waylon op het programma staan. Niets van dat alles nu. "De teleurstelling onder het bestuur en vrijwilligers is groot maar vanzelfsprekend geven wij gehoor aan de verlengde coronamaatregelen", schrijft de organisatie van Badpop. "Op dit moment is het welzijn van iedereen het allerbelangrijkst."

Badpop was in januari binnen een uur uitverkocht. Iedereen krijgt zijn geld terug. "Dit proces hebben wij reeds in gang gezet, maar het kan enkele weken duren voordat iedereen het aankoopbedrag terug op de rekening heeft staan. Tickets voor Badpop 2020 zullen dus niet geldig zijn voor een volgende editie." Wel is de datum van Badpop 2021 bekend: 9 juli 2021. "Volgend jaar nieuwe ronde, nieuwe kansen. We'll be back."

Eerder al afgelast

Terwijl de organisatie van SomPop lang hoopte dat het festijn nog kon doorgaan, had die van Julianapop vorige maand al besloten om alles af te gelasten. "Met de uitbraak van het coronavirus en de momenteel geldende richtlijnen en maatregelen in ons land, is de toekomst voor Julianapop 2020 te onzeker", zo schreef de organisatie op 23 maart. "Het laten doorgaan van het evenement weegt niet op tegen de eventuele (gezondheid)risico’s voor onze vrijwilligers, bezoekers, artiesten en de wellicht nog te nemen maatregelen van het RIVM. Gezondheid en veiligheid gaan boven alles en op dit moment zijn deze niet te garanderen."

De kaartverkoop van Julianapop was stopgezet, mensen die al een kaartje hadden gekocht konden hun geld terugkrijgen. Doneren kon eventueel ook. Volgend jaar staat Julianapop gepland op 19 juni. Wanneer SomPop en Zandstock dan zijn, is nog niet bekend.